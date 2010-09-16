-BALON UÇUŞLARINA YENİ DÜZENLEME ANKARA (A.A) - 16.09.2010 - Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü talimatnameyle Kapadokya'da sıcak hava balonculuğunu yeniden düzenledi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, balonla hava taşıma işletmelerinin ve balon filolarının sayısında son yıllarda artış meydana geldiği ve bunun yeni düzenlemeleri gerekli kıldığı belirtildi. Açıklamada, 2002 yılında 6 olan balon işletmelerinin sayısının 16'ya balon sayısının ise 31'den 97'ye yükseldiği, balon taşımacılığının emniyetli bir şeklide yapılabilmesi, sürdürülebilir büyümesinin sağlanması amcacıyla 8 Ağustos 2010 tarihinde yeni Balonla Hava Taşıma İşletmeleri Talimatının yayımlandığı kaydedildi. Yeni düzenlemenin işletmelerin kuruluş şartlarını, operasyonlarını, filo yapılarını, uçuş izinlerini ve kalite sistemini kapsadığı da belirtildi. Buna göre, yeni talimat işletme kurabilmek için gerekli olan sıcak hava balon sayısını ikiden beşe çıkarıyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne balon işletme ruhsatı almak üzere başvuran işletmeler, ön izin sürecinden sonra yapılan inceleme ve gereklilikleri yerine getirdiği takdirde asıl ruhsatlarını almaya hak kazanacak. Asıl ruhsatlar ilk verilişte en fazla bir yıl için düzenlenmek kaydıyla iki yılda bir yenilenecek. Balon işletmecisi, bünyesinde en az sorumlu müdür, uçuş işletme ile eğitimden sorumlu yönetici personel, yer işletme ile bakımdan sorumlu yönetici personel olmak üzere en az üç sorumlu yönetici personel ile kalite sistemi yöneticisi görevlendirmek zorunda. -PİLOTLARIN YÜZDE 51'DEN FAZLASININ TÜRK OLMA ŞARTI- Yeni düzenleme ile balon pilotunun uçuş gerçekleştirilecek olan bölgeye uygun eğitim alması bunun yanında yangın, ilk yardım, tehlike anında kullanılması gereken teçhizat ile ilgili de eğitim görmüş olması gerekiyor. Bu eğitimlerin her 3 yılda bir yenilenmesi de zorunlu kılınıyor. Ayrıca pilotların yüzde 51'den fazlasının Türk olması şartı aranıyor. Bakım personelinin ise eğitimlerini iki yılda bir yenilemesi gerektiği belirtilen yeni talimatta ayrıca balon işletmelerinde kalite sisteminin kurulması da isteniyor. Bu talimatın yayımlanmasından önce işletme ruhsatı alarak faaliyet gösteren işletmelerin ise en geç 1 Mart 2011 tarihine kadar talimattaki gereklilikleri yerine getirerek ruhsatlarını yenilemeleri gerekiyor.