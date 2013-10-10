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Yaşam

Balon Kadıköy'e veda etti

Kadıköy'ün simgesi haline gelen seyir balonu kaldırıldı. Balonun yerine sır gibi saklanan sürpriz bir proje geliyor

10 Ekim 2013 17:28

İstanbul Kadıköy'de bulunan ve sabit çelik halatla yükselip manzara seyri yaptırılan balon yerinden kaldırıldı. Hava şartları elverişli olmadığı zamanlarda havalanamayan balon için Kadıköy Belediyesi de işletmeci firma taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle tahliye davası açtı ve tahliye işlemi için firmaya tebligat gönderdi.

Bir süredir vatandaşların platformunda görmediği balon için çalışanlar "Bakıma gitti" açıklaması yaparken, Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk'ün aynı alanda Kadıköy'ün ve İstanbul'un tanıtımına katkı sağlayacak sır gibi saklanan sürpriz bir proje hazırlattığı öğrenildi.

 

2005'te halatları kopmuştu

 

10 yıldır hizmet veren önceleri rengi sarı olan daha sonra beyaz üzerine Türk bayrağı motifleri ile hizmet veren balon 2005 'te rüzgarın da etkisiyle savrulmuş ve içinde 8 kişinin bulunduğu balonu yere indirmek yaklaşık 15 dakika sürmüştü.

Dünyada sadece 22 adet olduğu belirtilen ve sabit olarak platforma bağlı olana balon Fransız-Alman ortak yapımı. Sepeti 30 yolcu ve bir de pilot olmak üzere 31 kişi alıyor. Çelik halatlarla yere bağlı olan 22 metre çapında olan ve 5 bin metreküp helyum alan balon hava durumuna göre 200 metreye kadar yükselebiliyor.

 

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