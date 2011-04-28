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Yaşam

Balon balığı şaşırtı!

Balıkçı Sedat Cengar’ın oltasında 60 santimetre uzunluğunda, 2.5 kilogram ağırlığında zehirli balon balığı takıldı

28 Nisan 2011 03:00

T24 - Muğla’nın Bodrum İlçesi’ne bağlı Gündoğan Beldesi’nde bu sabah, balıkçı Sedat Cengar’ın oltasında 60 santimetre uzunluğunda, 2.5 kilogram ağırlığında zehirli balon balığı takıldı. Bölgede ilk kez bu büyüklükte balon balığı yakalandığı belirtildi.

Kızıldeniz’de yaşayan ve kuru yük gemilerinin balans sularıyla gelen ve zehirli olan balon balıklarının hızla ürediğini, balıkçıların ağlarına, oltalarına takıldığını belirten Sedat Cengar, "Bodrum sahillerinde daha önce de balon balıkları yakalanmıştı. Zehirli olan balon balıkları asla yenmemeli" dedi.

Bodrum Deniz Ticaret Odası Üyesi ve Bodrum Sualtı Cankurtarma Derneği Başkanı Arif Yılmaz da balon balığının yenmemesi konusunda uyarıda bulundu. Yılmaz, "Balon balığının yiyenlerde ilk olarak kusma ve ani felç meydana gelebilir. Ayrıca bölgemizde son yıllarda Hint Okyanusu’ndan gelen farklı balık türleri zehirli olabilir. O nedenle kesinlikle yenmemeli. Bu tür balıkları yakalayanlar ilgili kurumlara bilgi versin" diye konuştu.



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