'Balon' aileye hapis cezası

Olayla ilgili davaya bakan hâkim, baba Richard Heene’yi 90 gün hapse mahkûm ederken, sanığın bu sürenin iki ayında inşaat işinde çalışmasına karar verildi. Hâkim ayrıca, ailenin, bu hikâyeden dört yıl boyunca herhangi bir biçimde fayda sağlamasının yasaklanması ve anne Mayumi Heene’nin ceza olarak 20 gün kamu yararına çalışması kararı aldı.ABD’de geçen ekim ayında babasına ait helyum dolu bir balonla havalandığı söylenen altı yaşındaki Falcon Heene, ABD’nin gündemine oturmuştu, ancak bölgede güvenlik güçlerinin sürdürdüğü arama çalışmaları sırasında çocuk, gizlendiği evlerinin çatı katından çıkmıştı.