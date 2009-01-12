Balmumu heykelleri Tekirdağ'da

Tekirdağ'da, St. Petersburg Balmumu heykelleri sergisi açılıyor. 15 Ocak'ta açılacak olan ve 2 ay süreyle ziyarete açık kalacak sergide, Atatürk'ten Dostoyevski'ye kadar bir çok ünlüye ait, gerçekmiş izlenimi veren heykeller görülebilecek.



Tekirdağ'da, 15 Ocak 2009 Perşembe günü St. Petersburg Balmumu heykelleri sergisi açılacak. Serginin organizasyon sorumlusu Jale Kuşhan, düzenlediği basın toplantısında, Tekira Alışveriş Merkezi bünyesinde açacak serginin son hazırlıklarının tamamlandığını bildirildi.



Kuşhan, serginin, 15 Ocak 2009 Perşembe günü açılıp, 2 ay süreyle ziyarete açık kalacağını belirterek, ''Sergimiz, Perşembe günü saat 14.00'te açılacak. Sergide, 47 heykel yer alacak'' dedi.



Türkiye'nin farklı illerinde sergiler açtıklarını anlatan Kuşhan, şöyle konuştu:



''37. il olarak Tekirdağ'a geldik. Daha önce Çorlu'da da bu sergiyi açmıştık. Bu bölge sanata ve sanat yapıtlarına çok ilgili. Sergimizin gördüğü ilgiden son derece memnunuz. Tarih, kültür ve sanat bilincini aşılamaya çalışıyoruz. 47 heykelin yer alacağı sergide, heykeller gerçek balmumu kullanılarak yapıldı. Bir heykelin yapımında 8 ile 15 kişi çalışıyor. Heykel, ortalama 3 ayda tamamlanıyor. Gerçek saç ve insanların gözüne takılan protez gözler kullanılıyor.



Sergimizde 50 yıl önce Rus sanatçılar tarafından yapılmış heykeller var. Deli Petro heykeli bunlardan bir tanesi. Yani bunları yapan sanatçılardan bazıları artık yaşamıyor. Bu sergiyi, sürekli taşımak ve farklı illerde açmak çok zevkli ancak bir o kadar da zahmetli. Çünkü, heykeller çok hassas. Her taşınmada kol ve bacakları kırılabiliyor. Sürekli onarım gerekiyor. Onun için İstanbul veya Ankara'da yerleşik bir sergi açmak istiyoruz.''



Kuşhan, sergiyi gezenlere, heykeller hakkında rehberlik hizmeti de verildiğini söyledi.

Sergide, Atatürk'ün 1935 yılında TBMM'deki kürsüde konuşma yaptığı hali, Fatih Sultan Mehmet, Dostoyevski, Terminator-3'teki haliyle Arnold Schwarzenegger, Şeyh Şamil, efsanevi Beatles grubu, El Farabi, Napolyon, Leonardo da Vinci, Korkunç İvan, Deli Petro, Hürrem Sultan, gerçekte 'erkek' olduğu halde, hayatının son 35 yılını kadın kıyafetleriyle dolaşarak geçiren Fransız ajanı D'eon, Osman Gazi, Kanuni Sultan Süleyman, Tarkan, Kemal Sunal ve Levent Kırca gibi ünlü kişilere ait heykeller yer alıyor.

