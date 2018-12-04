Ballon D'Or ödülünü kazananlar belli oldu

Yılın en iyi futbolcusu ödülü Ballon d'Or (Altın Top) Real Madrid'in Hırvat yıldızı Luka Modric'in oldu.

Yıllardır Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi’nin futboldaki hegemonyasına Hırvat yıldız böylece son vermiş oldu.

Lionel Messi, 12 yıl aradan sonra ilk kez Ballon d'Or yarışında ilk 3'ün dışında kaldı. Arjantinli futbolcu 5. sırada yer aldı.

İlk kez bir kadın futbolcuya da verildi

Ballon d'Or ödülü bu yıl ilk kez bir kadın futbolcuya da verildi. Kadınlarda Ballon d'Or'un ilk sahibi Olympique Lyon'da forma giyen 23 yaşındaki Norveçli golcü Ada Hegerberg oldu.

En iyi genç

Bu yıl ilk kez verilen ve 21 yaş altı oyuncuları arasında seçilen Kopa Trophy'nin sahibi Kylian Mbappe oldu.