Ballon d'Or ödül töreninde 'twerk' yapması istendi

63.'sü düzenlenen Ballon d'Or, Fransa'nın başkenti Paris'te sahibini buldu. Törenin sunucusu Fransız DJ Martin Solveig, 'Yılın En İyi Kadın Futbolcusu' olan Ada Hegerberg'e sorduğu soruyla tartışmalara neden oldu. Sunucu, kadın futbolcudan sahnede 'kalça' dansı olarak bilinen "Twerk" dansı yapmasını istedi.

France Football dergisi tarafından 63.'sü düzenlenen Ballon d'Or organizasyonunda, yılın en iyi erkek futbolcusuna verilen Altın Top ödülünün sahibi, Luka Modric oldu.

Oylamada Juventus'tan Portekizli Cristiano Ronaldo ikinci, Atletico Madrid'den Fransız Antoine Griezmann üçüncü, Paris Saint-Germain'den Fransız Kylian Mbappe dördüncü ve Barcelona'dan Arjantinli Lionel Messi beşinci sırayı aldı.

Gecenin en çok konuşulan olayı ise ne Messi'nin 5. sırada kalması, ne de Ronaldo'nun ödüle sahip olamayışıydı. Kadın Ballon d'Or ödülünü kazanan Lyon'lu futbolcu Ada Hederberg’e, törende yer alan Fransız DJ Martin Solveig, 'Kalça' dansı olarak bilinen "Twerk" dansını sahnede yapıp yapamayacağını sorunca Norveçli kadın futbolcu zor anlar yaşadı.

Salonda soğuk rüzgarlar estiren bu sorunun ardından törenin sunucusu Solveig'e "hayır" yanıtını veren Hederberg, sahneyi terketti.