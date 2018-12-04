Ballon d'Or kazananından 'twerk' yapmasını isteyen Martin Solveig özür diledi

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Ballon d'Or ödül töreninin sunuculuğunu yapan Fransız DJ Meartin Solveig, "Twerk yapmasını biliyor musun?" dediği futbolcu Ada Hegerberg'den özür diledi. Twerk, bir dönem popüler olan bir çeşit 'kalça' dansı.

Twitter üzerinden yaptığı bir dizi paylaşımla Hegerberg'den özür dileyen Solveig, paylaştığı videoda "Bu bir şakaydı, kötü bir şaka. Kırdığım herkesten özür dilemek istiyorum. Üzgünüm" dedi. Solveig ayrıca Twitter'dan yaptığı paylaşımda söylediklerinin yalnış anlaşıldığını ve Hegerberg'in şaka yaptığını anladığını belirtti.

Hegerberg özül töreninden sonra "Solveig'in yaptığını cinsel taciz olarak görmüyorum" demişti. Hegerberg ayrıca Solveig'in ödül töreninden yanına gelip özür dilediğini ve çok üzgün göründüğünü belirtmişti.