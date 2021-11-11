Ballon d'Or listesinden çıkarılan Edouard Mendy: Fransa Milli Takımı'nda oynamayı seçseydim böyle bir durum yaşar mıydım?

Ballon d'Or listesinden çıkarılan Chelseali kaleci Edouard Mendy, "Fransa Milli Takımı'nda oynamayı seçip Avrupa Şampiyonası'na katılmış olsaydım böyle bir durum yaşar mıydım?" diyerek tepki gösterdi.

Chelsea kalecisi Edouard Mendy, adının Ballon d'Or listesinden çıkarılmasına şaşırdığını belirterek bu hayal kırıklığının, kendisine gelecekte daha büyük şeyler başarması için ilham verdiğini söyledi.

Mendy, Canal Plus'a yaptığı açıklamada, "Ballon d'Or listesinden çıkarılmak beni motive etti ve daha fazla çalışmaya itti. Dürüst olmak gerekirse bu ödülü kimin kazanacağını merak ediyorum.

"Fransa Milli Takımı'nda oynamayı seçip Avrupa Şampiyonası'na katılmış olsaydım böyle bir durum yaşar mıydım?" sorusunu sordu.

"Motive oluyorum"

Hayal kırıklığına rağmen Mendy, bu karara saygı duyduğunu ve hem kulübü hem de ülkesi Senegal için daha iyi şeyler yapmak istediğini belirterek:

"Bunun bir adaletsizlik olduğunu mu düşünüyorum? gibi bir soru sormak istemem. Bu durum beni daha ileriye gitmeye, çalışmaya hem kulüp düzeyinde hem de ülkemle beraber iyi bir performans sergilemeye motive eden bir şey. Milli takımla oynadığım maçtan sonra söylediğim gibi, gazetecilerin oy ve ifade özgürlüğü var. Onlar, onurlu ve vicdani bir şekilde oy kullanırlar."