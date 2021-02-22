Balkondan ‘düşerek’ yaşamını yitiren Sezay Koçak Özahi’nin ölümüne ilişkin soruşturma dosyası genişletildi

Gaziantep'te 3 Eylül 2020 tarihinde eşi Ali Ö. ile yakınları Emrah Ö. ve Didem Ö.’nün evde olduğu esnada şüpheli bir şekilde evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden 2 çocuk annesi Sezay Koçak Özahi'nin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma 6 aydır sürüyor. Sezay'ın kardeşi Neveser Özyalçın, yeni görgü tanığının ifadelerinin soruşturmanın gidişatını değiştirecek düzeyde olduğuna işaret etti.

Eşinin intihar ettiğini öne sürdüğü Sezay Koçak Özahi'nin ailesi ise öldürüldüğünü iddia ediyor. Görgü tanıklarının ifadeleri çerçevesinde cinayet şüphesi üzerinden devam eden soruşturma, ifadeler ve toplanan deliller doğrultusunda genişletildi.

Sezay'ın ölümünün aydınlatılması noktasında kritik öneme sahip olan detaylı otopsi raporuyla Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde incelenen Sezay'a ait telefonunun inceleme raporunun bu ay içinde dosyaya eklenmesi bekleniyor.

Yeni görgü tanığı

Annesinin katıldığı bir televizyon programında canlı yayına bağlanan yeni görgü tanığının ifadelerinin soruşturmanın gidişatını değiştirecek düzeyde olduğuna işaret eden Sezay'ın kardeşi Neveser Özyalçın, iddianamenin hazırlık aşamasının bu ay içinde son bulmasını beklediklerini ve suçluların cezalarını bulması için yargılanmasını istediklerini anlattı.

"En azından artık intihar olmadığını herkes biliyor"

İddianamenin hazırlık aşamasının ağır ilerlemesinden şikayetçi olduklarını kaydeden Özyalçın, olayın üzerinden yaklaşık 6 ay geçtiğini bugün 169'uncu gün olduğunu ifade etti.

İlgili makamlarla sürekli görüştüklerini ancak soruşturmanın ağır ilerlemesinin kendilerini kötü etkilediğini dile getiren Özyalçın, “Sezay'ın ölümüyle şüpheliler hakkında kasten öldürme suçlamasıyla soruşturma yürütülüyor. En azından artık intihar olmadığını herkes biliyor. Biz en başından beridir intihar olmadığından emindik ama artık milyonlar emin. İçimiz hiçbir zaman rahat olmayacak. Canımız çok yanıyor. Adalet ve hak yerini bulunca bir nebze yüreğimize su serpilecek. Belki Sezayla ilgili bu dosya bir sonun başlangıcı olacak. Buradan çıkacak kararların kadın cinayetleri için emsal nitelik taşıyabileceğini düşünüyoruz. Dilerim bir başkası bizim çektiğimiz bu acıyı çekmez. Bizim yandığımız gibi yanmaz. Başka çocuklar annesiz kalmaz” ifadelerini kullandı.

Olayın geçmişi

Özel bir şirkette genel müdür yardımcısı olarak çalışan Sezay Koçak Özahi, iddiaya göre eşi Ali Ö.’ye boşanmak istediğini söyledi. İkili arasında çıkan tartışma sırasında Sezay Koçak Özahi, 3’üncü kattaki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Sezay'la eşi arasında çıkan kavganın aldatma meselesinden dolayı çıktığını ileri sürüldü. 2 çocuk annesi kadının ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada ifadesine başvurulan eşi Ali Ö., ifadesinde yatak odasında kavga ettiği eşinin hızla balkona yöneldiğini, kendisinin peşinden gittiğini ancak yetişemeden aşağıya atladığını anlattı. Ali Ö., sevk edildiği adliyede savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. (İHA)