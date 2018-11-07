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Balkondan düşerek ölen minik Elif Defne, toprağa verildi

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- HATAY'ın İskenderun ilçesinde, 12'nci kattaki evlerinin balkonundan düşerek yaşamını yitiren Elif Defne Çevik (2), Elazığ’da gözyaşları arasında toprağa verildi

07 Kasım 2018 17:31

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- HATAY\'ın İskenderun ilçesinde, 12\'nci kattaki evlerinin balkonundan düşerek yaşamını yitiren Elif Defne Çevik (2), Elazığ’da gözyaşları arasında toprağa verildi. 
İskenderun Adliyesi\'nde görevli savcı Ebru Sağıroğlu Çevik ve Belen İlçe Jandarma Karakol Komutanı Üsteğmen Gökhan Çevik\'in ikiz çocuklarından Elif Defne Çevik, dün oturdukları Adliye Lojmanlarında 12\'inci kattaki evlerinin balkonundan düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan minik Elif Defne, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Elif Defne\'nin cenazesi memleketi Elazığ’a getirildi. Merkez Hasan Tahsin Paşa Camii\'ndeki cenaze namazına, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, baba Gökhan Çevik, askeri erkan, aile yakınları ve vatandaşlar katıldı. Elif\'in cenazesi, öğle namazı ardından kılınan cenaze namazından sonra Asri Mezarlığında toprağa verildi.

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