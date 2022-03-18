Balkondan 'düşerek' ölen kadın, "tehdit ediyor" diyerek eşinden şikâyetçi olmuş

İstanbul, Ümraniye'de dün gece balkondan düşerek hayatını kaybeden Ece Kılıçaslan Acar'ın (28) ölümüne ilişkin olarak gözaltına alınan eşi E. Acar (33) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheli eş E. Acar'ın geçtiğimiz yıl "Silahıma deterjan bulaştırdın" diyerek Ece Kılıçaslan Acar'ı tehdit ettiği, kadının şikayetçi olduğu ve şüpheli eş hakkında 2 ay süreyle uzaklaştırma kararı çıkarıldığı da ortaya çıktı.

Dün gece saat 03.15 sıralarında Ümraniye'de meydana gelen olayda Sancaktepe İlhan Varan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli polis, 28 yaşındaki Ece Kılıçaslan Acar'ın balkondan düşerek yaralı bir şekilde hastaneye getirildiğini ve hastanede hayatını kaybettiğini karakola bildirdi. Durumun savcıya bildirilmesi üzerine Ece Kılıçaslan Acar'ın eşi E. Acar (33) gözaltına alındı.

Emniyette müşteki sıfatıyla ifadesi alınan Ece Kılıçaslan Acar'ın annesi ve babasının olayın intihar ya da yüksekten düşme olmadığını ve bir cinayet olduğunu düşündüklerini söylediği öğrenildi. Maktulün annesi ve babası şüpheli E. Acar'dan şikayetçi oldu. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli E. Acar'ın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Tehdit etmiş

Hayatını kaybeden Acar'ın 22 Mayıs 2021 tarihinde eşinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Acar geçen yıl karakolda verdiği ifadesinde oto yıkamacı olan eşinin silahı olduğunu, eşinin silahını deterjan kutusuna saklandığını ve eşinin de 'Silahıma deterjan bulaştırdın' diyerek kendisini tehdit ettiğini belirtti.

Eşinden şikayetçi olan Ece Acar'ın yetkili makamlardan uzaklaştırma kararı çıkarılmasını ve sığınma evine yerleştirilmek istediğini talep ettiği öğrenildi. Şüpheli E. Acar hakkında 25 Mayıs 2021'de 2 ay süreyle uzaklaştırma kararı çıkarıldığı, 2 ayın sonunda müşteki Ece Kılıçaslan Acar'ın koruyucu-önleyici tedbirin süresinin uzatma talebinin olmadığı da öğrenildi. Kadının bu şikayetlerine ilişkin sanık E. Acar hakkında 2 ayrı Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldığı bilgisi de edinildi.

TIKLAYIN - Ümraniye'de balkondan “düşerek” hayatını kaybettiği iddia edilen Acar'ın şüpheli eşi serbest bırakıldı