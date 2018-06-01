Balkondan düşen Zeynep bebek, ağır yaralandı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya),(DHA)- ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde, 3 katlı apartmanın 2\'nci katındaki dairenin balkonundan düşen Zeynep Bulut (1) ağır yaralandı.

Aşağıhisar Mahallesi\'nde olay, dün saat 16.00 sıralarına meydana geldi. 3 katlı binanın 2\'nci katındaki dairede oturan Abdulgani Bulut ve Gufran Bulut çiftinin kızı Zeynep Bulut, açık bırakılan kapıdan balkona çıktı. Annesi Gufran Bulut\'un mutfakta yemek hazırladığı sırada Zeynep Bulut, balkon korkuluklarının arasından geçerek kaldırıma düştü. Olayı görenlerin haber vermesiyle gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Zeynep Bulut, Manavgat Devlet Hastanesi\'ne gönderildi. Kafatasında kırıklar olduğu belirlenen Zeynep, yoğun bakıma alındı. Gece saatlerinde durumunun kötüleşmesi üzerine Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edilen Zeynep Bulut\'un yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor.