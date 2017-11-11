Balkondan düşen görme engelli kadın ağır yaralandı

Ayhan AYDEMİR/BAFRA(Samsun), (DHA)- SAMSUN\'un Bafra İlçesi\'nde, görme engelli 32 yaşındaki Nesime Tural, oturduğu 3\'üncü kattaki dairesinin balkonundan düşerek ağır yaralandı.

Olay, Bafra İlçesi\'nin Mevlana Mahallesi\'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte yaşayan ve bekar olan görme engelli Nesime Tural, oturduğu 3\'üncü kattaki dairesinin balkonundan düştü. Evdeki yakınlarının durumu fark etmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. Ambulansla Bafra Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Nesime Tural\'ın ayaklarının kırıldığı ve kafasına aldığı darbe ile ağır yaralandığı ifade edildi. Tural\'ın hayati tehlikesi olduğu belirtilirken, polis soruşturma başlattı.

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