Balkondan düşen çocuğu havada tuttu

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde 4. kattaki evlerinin balkonundan düşen 3 yaşındaki çocuk, bir vatandaş tarafından havada tutularak kurtarıldı.

CNN Türk'te yer alan habere göre; Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir binanın önünde kalabalık gören Ömer Yıldız, aracını durdurarak binanın önüne geldi. Dördüncü kattaki evin balkonundan sarkan 3 yaşındaki Kaan Kurtcuoğlu'nun annesi Sigar Kaya Kurtcuoğlu'nun yardım çığlıkları üzerine balkonun altına geçen Yıldız, balkondan düşen ve alt katın balkonu ile iş yerinin tentesine çarpan çocuğu yere düşmeden havada yakaladı.

Bez gererek çocuğu yakalamaya çalışan çevredekiler ve çocuğun annesi Kurtcuoğlu, minik çocuğun kurtulması nedeniyle büyük sevinç yaşadı.

Yüzünde yaralar oluşan Kaan Kurtcuoğlu, kaldırıldığı Azdavay Devlet Hastanesinden Kastamonu Münif İslamoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

"Havada yakaladım"

Burada yapılan tedavinin ardından minik çocuk, evine gönderildi.

Çocuğu havada tutarak kurtaran Ömer Yıldız, "Evimden çarşıya gelirken bir gürültü duydum. Hemen aracımı durdurup, 'Ne oluyor?' diye baktığımda balkondaki çocuğun aşağıya sarktığını gördüm. Bütün bağırmalarımıza rağmen kendini aşağıya bıraktı ve önce 3. katın balkon mermerine ardından da zemin kattaki iş yerinin tentesine çarpan çocuğu yere çarpmadan havada yakaladım. Kaan kurtulduğu için çok mutluyum." diye konuştu.