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Yaşam

Balkondan düşen çocuğu 7 hastane reddetti

Manisa'da üçüncü kattan düşerek ağır yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan iki buçuk yaşındaki çocuk 7 hastanenin kapısından döndü.

12 Nisan 2009 03:00

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde üçüncü kattan düşerek ağır yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan iki buçuk yaşındaki çocuk 7 hastanenin kapısından döndü.

Albayrak Mahallesi Plevne Sokak'ta oturan yaşayan iki buçuk yaşındaki Batuhan Ramazan Özdemir üçüncü katta evlerinin balkonunda oynarken dengesini kaybederek düştü.

Ağır yaralanan çocuk, ailesi tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.Hayati tehlikesi olduğu bildirilen çocuk götürüldüğü ilk hastaneden yer olmadığı için başka hastaneye sevk edilemedi.

Daha sonra Celal Bayar, Ege ve Dokuz Eylül tıp fakültesi hastaneleri ile İzmir'deki Behçet Uz Çocuk Hastanesi, Tepecik Araştırma Hastanesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yanı sıra Manisa Devlet Hastanesine sevk edilmesi için girişimde bulunuldu ancak nöbetçi doktorların girişimlerinden sonuç alınamadı.

Hastane yetkilileri, bağlantı kurdukları hastanelerde yer olmaması nedeniyle çocuğun sevki için teyit alınamadığını, komada olan çocuğun 112 Acil Servis'in ambulansıyla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gönderildiğini bildirdi.

(AA)

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