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Balkondan düşen 18 aylık bebek ağır yaralandı

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, 3'üncü kattaki evin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle düşen 18 aylık Mustafa Emin Hiçyılmaz, ağır yaralandı

04 Aralık 2017 12:17

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Karşıyaka ilçesinde, 3\'üncü kattaki evin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle düşen 18 aylık Mustafa Emin Hiçyılmaz, ağır yaralandı.
Olay, dün saat 18.00 sıralarında, Örnekköy mahallesi, 7435 sokaktaki bir evde meydana geldi. Mustafa Emin Hiçyılmaz, 3\'üncü kattaki evlerinin balkonundan henüz bilinmeyen nedenle düştü. Bebeğin düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 18 aylık bebeği ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan minik Hiçyılmaz\'ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

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