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Balkondan düşen 15 aylık bebek, ağır yaralandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, annesinin balkonda çamaşır asarken, yanındaki çamaşır makinesinin üzerine koyduğu 15 aylık Ayşe Alhasan, 2’nci kattaki balkondan düşerek ağır yaralandı

11 Nisan 2018 15:03

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU\'da, annesinin balkonda çamaşır asarken, yanındaki çamaşır makinesinin üzerine koyduğu 15 aylık Ayşe Alhasan, 2’nci kattaki balkondan düşerek ağır yaralandı.
Olay, saat 10.30 sıralarında Karamanlı Mahallesi Yunus Emre Sokak\'ta meydana geldi. Sokakta bulunan 5 katlı binanın 2\'nci katında oturan Suriye uyruklu Emine Alhasan, çamaşır asmak için balkona çıktı. Anne, 15 aylık çocuğu Ayşe Alhasan\'ı da balkonda bulunan çamaşır makinesinin üzerine koydu. Bebek, annesi çamaşırları astığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre yükseklikten beton zemine düştü. Annenin çığlıkları üzerine olay yerine gelen komşuları durumu 112 Acil\'e bildirdi. Ağır yaralanan bebek, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi\'ne kaldırıldı. Bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Bu arada, mahalle sakinleri anne Emine Alhasan\'ı daha önce çocuğunu çamaşır asarken, balkonda bulunan çamaşır makinesinin üzerine koyduğu için uyardıklarını söyledi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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