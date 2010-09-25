Balkondan atamadığı eşini av tüfeğiyle vurdu

T24- Antalya'da 54 yaşındaki Murat Kurul, eşi Emine Kurul'u dördüncü kat balkonundan atmak istedi, başaramayınca pompalı tüfeğini ateşledi.



Antalya'da Karayolları'ndan emekli 54 yaşındaki Murat Kurul, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 3 ay önce evini terk eden ancak geçen ay geri dönen 46 yaşındaki eşi Emine Kurul'u, 4'üncü kat balkonundan atmak istedi. İki çocuk annesi kadının direnmesi üzerine av tüfeğiyle ateş ederek öldüren Kurul, cesedin başında sigara içti.





Olay bugün öğle saatlerinde Düdenbaşı Mahallesi Anadolu Siteleri B-14 Blok 4'üncü katta meydana geldi. İddiaya göre evli ve iki çocuk annesi Emine Kurul, 3 ay önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle evi terk etti. Ancak geçen ay kocasıyla barışan kadın tekrar ailesinin yanına döndü. Dün akşam apartman komşularıyla konuşan Murat Kurul, “Karımdan boşanmak istiyorum. Mahkemede bana şahitlik yapar mısınız, evi terk ettiğini anlatır mısınız?” dedi.





Çocukları evde olmayan çift, sabah saatlerinde tekrar tartışmaya başladı. Komşuları ise her zamanki tartışmalardan olduğunu düşünerek polise haber vermedi. Bir süre sonra balkonda kavga eden Murat Kurul'un eşini atmaya çalışması üzerine, komşuları polise haber verdi. Genç kadının direnmesi üzerine Murat Kurul, tartakladığı eşini tekrar salona soktu. Av tüfeğiyle ateş eden Murat Kurul, eşini öldürdü.





Eşini öldürdükten sonra sağlık ekiplerini arayan Kurul, eve gelen polislere tüfeğiyle birlikte teslim oldu. Murat Kurul'un sağlık ekipleri eşine müdahale etmek isterken sigara yaktığı ve koltuğa oturup yapılan işlemleri izlediği belirtildi.





Gözaltına alınan Murat Kurul doktor kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Emine Kurul'un cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma sürerken, kadının yakınları evin önünde sinir krizleri geçirdi.



