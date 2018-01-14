Balkondaki sandalyede ölü bulundu

GEMLİK (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Gemlik ilçesinde tek başına yaşamını sürdüren Muhittin Polat (77), evinin balkonundaki sandalye üzerinde ölü bulundu.

Uzun süreden bu yana yalnız yaşayan emekli Muhittin Polat’ı, Kumsaz mevkiindeki evinin balkonunda sandalye üzerinde hareketsiz gören komşuları polis ve 112 Acil Sağlık ekibine haber verdi. Gelen sağlık ekibi Muhittin Polat’ın öldüğünü belirledi. Polis ekiplerinin adli tabip ve nöbetçi savcıya bilgi vermesinin ardından yaşlı adamın cenazesi Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polat\'ın evli ve 4’ü kız 5 çocuğu olduğu belirtildi.



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