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Dünya
Deutsche Welle

Balkonda sigara Yüksek Mahkeme'de

Almanya'da kiracıların kendi balkonlarında sigara içebilmelerine ilişkin hukuk kavgası Yüksek Mahkeme'ye taşındı.

16 Ocak 2015 14:40


Brandenburg Eyaleti’nde komşusunun yan balkonda içtiği sigaradan rahatsız olan bir kişinin şikayetine bakan mahkeme, davalıyı haklı bulmuştu. Mahkemenin kararında "davalının yaşam tarzı konusunda özgür olduğuna ve kendi balkonunda dilediği gibi sigara içebileceğine" dikkat çekilmişti.

Davayı kaybeden kişinin itirazı üzerine konu Federal Yargıtay (BGH) gündemine taşındı. Yüksek Mahkeme'nin alacağı karar, ev sahipleri açısından da önem taşıyor. Yargıtay'ın alt mahkemenin kararı onayıp tiryakinin özgürlüğünden yana tercih bildirmesi durumunda sigara dumanından rahatsız olan kişiler kira ücretinde indirim talep edebilecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanyaYüksek MahkemeEyaletiFederal YargıtayMahkemeDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/AG

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