Balkonda sigara Yüksek Mahkeme'de



Brandenburg Eyaleti’nde komşusunun yan balkonda içtiği sigaradan rahatsız olan bir kişinin şikayetine bakan mahkeme, davalıyı haklı bulmuştu. Mahkemenin kararında "davalının yaşam tarzı konusunda özgür olduğuna ve kendi balkonunda dilediği gibi sigara içebileceğine" dikkat çekilmişti.

Davayı kaybeden kişinin itirazı üzerine konu Federal Yargıtay (BGH) gündemine taşındı. Yüksek Mahkeme'nin alacağı karar, ev sahipleri açısından da önem taşıyor. Yargıtay'ın alt mahkemenin kararı onayıp tiryakinin özgürlüğünden yana tercih bildirmesi durumunda sigara dumanından rahatsız olan kişiler kira ücretinde indirim talep edebilecek.