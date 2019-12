Balkonda şifalı bitkilere yer açın

Bu bahar rengârenk bitkilerin yanı sıra, balkonlarınızda şifalı bitkilere de yer açın.



Atalarımız onların faydalarını keşfettiklerinde, kimyasallar yoktu henüz. Siz de bu bahar rengârenk bitkilerin yanı sıra, şifalı bitkilere yer açın balkonlarınızda...



Bazıları kokuları, bazıları lezzetleriyle çeliyor aklımızı çoğu zaman. Ama hepsinin de ortak bir özelliği var. Faydalı olmaları. Bu nedenle şifalı bitkiler diyoruz onlara. Her ne kadar, değerleri geçmişte dedelerimiz tarafından çok daha fazla bilinse de, günümüz insanı yapaylıktan o kadar sıkıldı ki, yeniden onlara sığınma ihtiyacı duyuyor. Hatta bazı ilaçların bitki özlerinden üretildiği de bir gerçek. Örneğin hafızayı güçlendirmek için Ginkgo ağacının yapraklarından yararlanıldığını biliyor muydunuz?



Siz de günlük tüketim için gerekli olan, belli başlı mutfak otlarını, bahçe, balkon ve teraslarınızda, hatta pencere önlerine yerleştireceğiniz kaplarda bile yetiştirebilirsiniz. Birkaç örnek vermek gerekirse; maydanoz, dereotu, nane, kişniş, fesleğen... Ayrıca biberiye, minik papatya, kekik, mercanköşk gibi bitkileri de şifalı bitkiler sınıfına dâhil edebiliriz. Bunu başarmak için gerekenlere gelince...



Üretim kapları: Küçük kitler şeklinde bahçe marketlerinden alabilirsiniz. Evinizde bulunan bazı küçük kaplar da işinizi görebilir ama sulama suyunun akması için bu kapların altları delik olmalıdır. Tohumlar atıldıktan sonra üzerlerini, şeffaf bir örtü ya da ölçüsüne göre kesilmiş bir camla örtmeniz tavsiye edilir. Böylece tohumlanmayı hızlandırabilirsiniz.



Tohumlar: Paketli olarak satılıyor. Ancak satın alırken kullanma tarihlerine dikkat edin.



Şifalı otların faydaları



Adaçayı - Salviae officinalis: Taze yapraklarından demleme çay yapılır. Çayın içine bir dilim de limon ilave ederseniz, canlandırır, öksürük ve boğaz ağrılarını giderir. Demleme beş dakikayı geçince, biraz acımsı bir tat bırakır ve taze tüketilmesi önerilir.



Biberiye - Rosmarinus officinalis: İnce yapraklarını et yemeklerinde, salata sosu olarak, ya da demleme şeklinde kullanabilirsiniz. Hazmı kolaylaştırması için yemeklerden sonra tüketilmesi tavsiye edilir.



Kekik - Tymus: Et yemeklerinin ve sosların olmazsa olmazıdır. Hazımsızlığı giderici, yatıştırıcı, antiseptik, kan dolaşımını uyarıcı etkileri vardır. Yemeklerden sonra ve özellikle hazımsızlık çekenler için bir fincan taze demlenmiş kekik çayı, çok yararlıdır.



Mercanköşk - Origanum majorana: Hem görünüşü güzeldir hem de çok yararlı bir bitkidir. Bazı soslarda ve et yemeklerinde kullanılır. Şifalı niteliklerine gelince: Demlemesi mide gazlarına ve hazımsızlığa çok iyi gelir.



Alman papatyası - Anthemis nobilis: Papatyanın bu türü şifalı otlardan sayılır. Demlenmiş papatya çayının, gece yatmadan önce içilmesi tavsiye edilir. Yatıştırıcı özelliği vardır.



Nasıl kurutulur?



Tanıttığımız tüm şifalı bitkilerin yapraklarından kurutarak da yararlanabilirsiniz. Bunun için loş bir ortam seçmelisiniz. Yaprakları temizleyip temiz bir bez üzerine yayarak kurutabileceğiniz gibi, küçük bir demet yapıp, loş bir ortamda saplarından baş aşağı asarak da kurutabilirsiniz. Kuruduktan sonra bez torbalar ya da cam kavanozlarda güneş ışığı almayan bir yerde koruyun. Tüm şifalı bitkilerden demleme yoluyla çay elde edebilirsiniz.