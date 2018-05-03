Balkonda saksıların arasındaki yılanı itfaiye ekibi yakaladı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA) - MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde, apartmanın 1\'inci kat balkonundaki saksıların arasında yılan görüldü. Haber verilen itfaiye ekipleri, yılanı özel aparatla yakalayıp, Irlamaz Çayı kenarında doğal ortamına bıraktı.

Olay, saat 10.00 sıralarında, Altay Mahallesi Bilge Sokak\'taki 5 katlı apartmanda meydana geldi. Nurayat Yörükoğlu\'na ait 1\'inci kattaki dairenin balkonuna çıkan ev sahibinin bakıcısı Havva Karaaslan, saksıların arasında yılan olduğunu fark etti. Yılanı görünce paniğe kapılan bakıcının çığlıkları üzerine komşular eve gelip, itfaiyeye haber verdi. İhbarla eve gelen ekipler, 1 metre boyundaki yılanı özel aparatla etkisiz hale getirip, yakalayarak, çuvala koydu. Yılan, itfaiye ekipleri tarafından Irlamaz Çayı kenarına götürülüp, doğal ortamına bırakıldı.



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