Balkonda pompalı tüfekle rastgele ateş açtı, 2 saat sonra silah bıraktı

Ahmet ÜN- Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da evinin balkonuna çıkıp pompalı tüfekle rastgele ateş açan Abdullah G., polisin iknasıyla eylemine son verdi. Gözaltına alınan Abdullah G., emniyete götürüldü.

Olay, merkez Bağlar ilçesindeki Aydın Arslan Bulvarı Seyitoğlu Apartmanı\'nda meydana geldi. Abdullah G., henüz belirlenemeyen nedenle 6\'ncı kattaki evinin balkonuna çıkıp, pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açmaya başladı. Çevrede korku ve panik yaşanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, Abdullah G.\'ye teslim olması için çağrıda bulundu. Ancak Abdullah G., rastgele ateş etmeye devam etti. Eve giren polisler, Abdullah G.\'yi yaklaşık 2 saatlik eyleminin ardından ikna etti. Silahını bırakıp teslim olan Abdullah G., gözaltına alınarak, Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.



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