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BALKONDA OTURURKEN YARALANDI SAMSUN (A.A)

10 Eylül 2010 16:15

-BALKONDA OTURURKEN YARALANDI SAMSUN (A.A) - 10.09.2010 - Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kadın, bayram kutlaması nedeniyle havaya açılan ateş sonucu yaralandı. Cedit Mahallesi Nebiler Caddesi'nde evinin balkonunda oturan G.A, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından bayram kutlaması nedeniyle havaya rastgele açılan ateş sonucu kolundan yaralandı. G.A, Mehmet Aydın Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Bayram kutlaması için havaya ateş ederek G.A'yı yaralayan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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