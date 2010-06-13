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Yaşam

Balkonda mangal can aldı

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi öğrencisi Hasan Kerem Yalçın, balkonda yaktığı mangalın karbonmonoksit gazından zehirlendi.

13 Haziran 2010 03:00

T24 - Zonguldak Karaelmas Üniversitesi'nde (ZKÜ) öğrenim gören 26 yaşındaki Hasan Kerem Yalçın, kapı ve pencerelerini kapattığı balkonda yaktığı mangalın yaydığı karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü.


Olay, dün gece (12 Haziran 2010) meydana geldi. ZKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Hasan Kerem Yalçın, geçen haftaki mezuniyet töreni ardından Ankara'da oturan ailesinin yanına giden arkadaşı 23 yaşındaki Nejat Özalp'in evinde kalmaya başladı. Arkadaşlarının gitmesi nedeniyle evde tek başına kalan Yalçın, kapı ve pencerelerini kapattığı balkonda bira içip mangal yaptı. Saat 01:30 sıralarında Ankara'dan dönen Nejat Özalp, arkadaşını balkonda dumanlar arasında baygın halde bulunca polise haber verdi. Polisle birlikte gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yalçın'ın öldüğü belirlendi. ,


DHA'nın haberine göre yapılan inceleme ardından Yalçın'ın cesedi otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopside, Yalçın'ın karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü tespit edildi. Yalçın'ın ölüm haberini alan arkadaşları hastane önünde toplandı. Büyük üzüntü yaşayan arkadaşları gözyaşlarını tutamadı. Arkadaşının cesedini bulduğunda şok geçirdiğini belirten Nejat Özalp, “O bizim arkadaşımızdı. Kendi evi olsa da bizim eve gelir, ara sıra kalırdı. Neden böyle bir şey yaptı anlamadık. Acımız çok büyük” dedi.


Yalçın'ın cenazesi, hastane morgundan alınarak cenaze aracına konuldu. Oğlunun ölüm haberi üzerine gelen Battal Yalçın, cenazeyi toprağa verilmek üzerek Sivas’a götürdü.

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