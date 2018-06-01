Balkonda Hint keneviri yetiştiren çifte gözaltı

Cihan KAYA/DALAMAN (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Dalaman ilçesindeki bir apartman dairesinin balkonunda, saksılarda Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen çift, gözaltına alındı.

Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Ö.Ş.K ve eşi Ö.K.\'nin, oturdukları apartman dairesinin balkonunda Hint keneviri yetiştirdiğini tespit etti. Dün akşam harekete geçen polis, eve operasyon düzenledi. Yapılan aramada, evin balkonundaki saksılar içerisinde boyları 10 ila 30 santim arasında değişen 430 kök Hint keneviri, ayrıca evde 130 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Ö.Ş.K. ve eşi Ö.K.. hakkında yasal işlemlere başlandı.



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