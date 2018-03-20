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Balkonda eşini beklerken, düşüp, öldü

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde eşinin pazardan gelmesini beklerken ikinci kattaki evinin balkonundan düşen Nuriddin Yaylagül (83), hayatını kaybetti

20 Mart 2018 18:27

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Efeler ilçesinde eşinin pazardan gelmesini beklerken ikinci kattaki evinin balkonundan düşen Nuriddin Yaylagül (83), hayatını kaybetti.
Olay, bugün saat 12.30 sıralarında, Zafer Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi numara 93\'teki apartmanda meydana geldi. Nuriddin Yaylagül, balkona çıkıp, pazara giden eşini beklemeye başladı. Ancak bu sırada Yaylagül, dengesini kaybedip bahçedeki beton zemine düştü. Eşi pazardan döndüğünde Yaylagül\'ün evde olmadığını görünce meraklanıp, aramaya başladı. Nuriddin Yaylagül\'ü bahçede kanlar içinde gören eşi, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, Nuriddin Yaylagül\'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yapılan incelemenin ardından, Yaylagül\'ün cesedi, otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı.

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