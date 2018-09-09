Balkonda elektrik akımına kapılan çocuk ağır yaralandı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA) - KIRIKKALE\'de, evin balkonunun yakınından geçen yüksek gerilim hattına elindeki kablonun temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılan Umut Koçoğlu (10), ağır yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde, Gündoğdu Mahallesi Kanuni Bulvarı\'nda meydana geldi. Apartmanın 4\'üncü katındaki evin balkonunda oyun oynayan Umut Koçoğlu, elindeki kablonun yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan Koçoğlu, aile fertlerinin ihbarı üzerine eve gelen sağlık görevlilerince ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Umut Koçoğlu\'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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