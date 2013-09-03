Balkonda donla oturdu, gözaltına alındı



Samsun'da evinin balkonunda sürekli atlet ve külotla oturduğu iddiasıyla mahalleli tarafından polise şikayet edilen 40 yaşındaki E.Y., polis tarafından gözaltına alındı.

Sıcaktan bunaldığı için balkona çamaşırlarıyla çıktığını söyleyen E.Y., nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Hakan Çelikbaş'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, olay dün merkez Canik İlçesi, Belediyeevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre E.Y., birinci kattaki evinin balkonuna atlet ve külotla çıkıp oturdu. Uzun zamandır aynı şekilde balkona çıktığı belirtilen E.Y., uyarılarını dinlemeyen mahalle sakinlerince polise şikayet edildi. Mahalle sakinlerinden biri polise, "E.Y. sürekli olarak balkona iç çamaşırlarıyla çıkıp oturuyor. Kadınlar ve kız çocuklarımız bu nedenle balkonlara çıkamaz oldu" diyerek şikayette bulundu.

Şikayet üzerine polis evine gittiği E.Y.'yi gözaltına aldı. Polise ifade veren E.Y., "Havalar çok sıcak ve evin içinde oturulmuyor. Bu nedenle iç çamaşırlarımla balkona çıkıp serinliyorum. Kimseyi taciz etmek gibi bir niyetim yok" dedi.

Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Adliye'ye sevk edilen E.Y., savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.