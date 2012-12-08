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Yaşam

Binada yangın çıktı, 2 kişi balkonda kurtarılmayı bekledi

Şanlıurfa'da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı, aile fertlleri mahsur kaldıkları balkondan kurtarıldı

08 Aralık 2012 12:22

Şanlıurfa'da 5 katlı apartmanın 3'üncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin arasında kalan Ali Yener (58) ve Behiye Yener (51) itfaiye ekipleri tarafından mahsur kaldıkları balkondan kurtarıldı.

cnnturk.com'da yer alan habere göre, Şanlıurfa'da dün saat 22.30 sıralarında Karaköprü Beldesi Mehmet Hafız Bulvarı'ndaki dairede henüz belirlenemeyen neden yangın çıktı.

Yener ailesi alevlerden kurtulmak balkona çıktı. Yener çiftinin 'imdat' sesini duyan çevredekiler, polis, itfaiye, sağlık ve doğalgaz ekiplerini arayıp yangın ihbarında bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Kurtarma ekipleri de balkonda alevlerin arasında mahsur kalan Ali ve Behiye Yener'i merdiven yardımıyla kurtardı.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalesi yapılan Yener çifti,  hastaneye götürülüp tedaviye alındı. Yener ailesi fertlerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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