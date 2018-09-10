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Balkonda akıma kapılan Umut'un hayati tehlikesi sürüyor

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)-KIRIKKALE'de, evin balkonunun yakınından geçen yüksek gerilim hattına elindeki kablonun temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Umut Koçoğlu (10) Ankara'ya sevk edildi

10 Eylül 2018 17:14

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)-KIRIKKALE\'de, evin balkonunun yakınından geçen yüksek gerilim hattına elindeki kablonun temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Umut Koçoğlu (10) Ankara\'ya sevk edildi.
Olay, dün öğle saatlerinde, Gündoğdu Mahallesi Kanuni Bulvarı\'nda meydana geldi. Apartmanın 4\'üncü katındaki evin balkonunda oyun oynayan Umut Koçoğlu, elindeki kablonun yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan Koçoğlu, aile fertlerinin ihbarı üzerine eve gelen sağlık görevlilerince ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Umut Koçoğlu, daha sonra Ankara Sami Ulus Çocuk Hastanesi\'ne sevk edildi. Çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. 

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