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Balkon panjurunu yıkamak isterken düşüp öldü

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da balkon panjurunu yıkamak isteyen Nebahat Yapan (69), iddialara göre dengesini kaybedince beton zemine düşüp yaşamını yitirdi

07 Ekim 2018 19:41

ANTALYA (DHA) - ANTALYA\'da balkon panjurunu yıkamak isteyen Nebahat Yapan (69), iddialara göre dengesini kaybedince beton zemine düşüp yaşamını yitirdi. Kadının oğlu ile kızı, cenazenin başında uzun süre gözyaşı döktü.
Olay, Muratapa Mahallesi Karacaoğlan Caddesi’nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Apartmanın birinci katında oturan Nebahat Yapan, balkonundaki panjuru temizlediği sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Talihsiz kadının acı haberini alan oğlu Salih ve kızı Azime, cenazenin başında uzun süre göz yaşı döktü. Nebahat Yapan’ın cenazesi otopsi yapılması için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi.

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