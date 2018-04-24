Balkon korkuluklarına kafası sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN\'da, balkonun demir korkuluklarına kafası sıkışan 5 yaşındaki Ali Torku, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Merkez Kültür Mahallesi 2640 Sokak\'ta oturan Torku ailesinin çocukları Ali balkonda oynarken kafası demir korkuluklara sıkıştı. Ağlayan çocuğun yanına gelen ailesi kafasını demirlerin arasından çıkaramadı. Olay yerine gelen Batman Belediyesi İtfaiye ekipleri, çocuğun kafasını sıkıştığı yerden çıkardı. Aile, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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