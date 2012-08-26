Balkon demirlerine bağlanan köpeğin hazin sonu!

Bursa’da bir kavga ihbarı üzerine üniversite öğrencilerinin oturduğu siteye giden polis, 5 katlı bir apartmanın en üst balkonunda zincirde sallanan köpeği gördü. Çağırılan itfaiye ekibi balkonda sallanan cansız bedeni indirirken, köpeğin ya öldürülmüş ya da balkondan atlarken ölmüş olabileceği ihtimalleri üzerinde duruluyor. Uzmanlar uzun süre balkonda yalnız ve aç susuz kalan köpeğin kurtulma çabasıyla balkondan atlamaya çalışmış olabileceğini söyledi.

Merkez Nilüfer İlçesi Dumlupınar Mahallesi Bahariye Caddesi’nde üniversite öğrencilerinin yaşadığı Yeşil Kent Sitesi’nde kavga olduğu ihbarı alan polis ekipleri kısa sürede geldi. Ekipler siteye geldiklerinde 5 katlı binanın en üst kat balkonunda bir köpeğin zincirde sallandığını gördü. Dairenin kapısını çalmalarına rağmen açan olmayınca, balkonda sallanan köpeği indirmesi için itfaiye ekibini çağırdı.

Gelen itfaiye ekibi evde kimse bulunmadığı dairenin balkonunda zincire sağlı sarkan köpeğin cansız bedeni, merdiven yardımıyla indirdi. Köpeğin sahibine ulaşılamazken, binada bulunan komşular köpeğin bir haftadır balkonda yalnız bırakıldığını söyledi.

Yetkililer, uzun süre balkonda aç susuz bırakılan köpeğin balkondan atlamaya kalkışmış olabileceği gibi, öldürülerek balkona asıldığı ihtimali üzerinde de durulduğunu söyledi.

Komşular ne diyor?

Köpeğin havlamasını duyduğunu söyleyen aynı binada oturanlardan üniversite öğrencisi Ceren Kurtuluş, "Balkona çıkıp yukarıya baktığımda köpek tasmasıyla birlikte kendini bıraktı. Hemen üst kata koştum. Fakat kapıyı açan olmadı. Sonra bir alt kattaki komşunun balkonundan köpeği kurtarmaya çalıştık. Başaramadık. Köpek yarım saat can çekişti" dedi.

Uzmanlar ne diyor?

Uzmanlar ise yalnız bırakılan, aç ve susuz kalan köpeğin oradan kurtulmak için balkondan atlamaya çalışmış olması ihtimalinin daha ağır bastığını söyledi. Veteriner Prof.Dr. Hasan Batmaz, köpeğin yalnızlıktan dolayı sosyal çevresine gitmek için atladığını belirterek, "Uzun süre kapalı kaldığı için boğulmuş. Hayvanın yalnız uzun süre tutulmaması gerekli. Bu türlü hayvanın bir pansiyona uygun bir yere verilmesi gerekli" dedi.

Veteriner Hekim Samet Aydın da "Büyük ihtimalle yalnız kaldığından dolayı aşağıda gördüğü bir kedi veya köpeğin peşinden gitmek istemiş olabilir. Daha önce de bu tarz vakalarla karşılaştık" diye konuştu.

Köpeklerde her zaman kapalı alanlardan kurtulma çabası görüldüğünü anlatan veteriner Sedat Serdar Köklü de "Bu da muhtemelen kurtulma çabası için balkonun korkuluklarına çıktı. Yüksekliği görünce panikledi. Dengesini kaybedince de düşerken, balkon korkuluklarında asılı kaldı" dedi.