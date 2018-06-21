BALKANLIOĞLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI (2)  

Haber-Kamera: Taner YENER-Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)

Dün geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Sakarya Valisi İfan Balkanlıoğlu\'nun ağabeyi İsmailağa camiasının önde gelen isimlerinden Abdülmetin Balkanlıoğlu (60), Fatih Camii\'nde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu\'nun da katıldığı törende Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Kur\'an hocası Kemal Hut Hocaefendi kısa süreli baygınlık geçirdi.

Fatih Camii\'nde düzenlenen tören öncesi Abdülmetin Balkanlıoğlu\'nun kardeşi Sakarya Valisi İfan Balkanlıoğlu ve diğer aile fertleri taziyeleri kabul etti. Töreni, Eski Başbakanlardan Ak Parti milletvekili Ahmet Davutoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Arnavutköy Belediye Ahmet Haşim Baltacı, AK Parti Sakarya Milletvekili adayı milli motosikletçi Kenan Sofuğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Kuran hocası olarak bilinen Kemal Hut Hocaefendi, İsmailağa cemaatinin önde gelen isimlerinden İhsan Şenocak ve Mahmut Eren\'in de aralarında bulunduğu çok sayıda cemaat mensubu katıldı.



ERDOOĞAN\'IN HOCASI BAYGINLIK GEÇİRDİ

Tören öncesi cami avlusunda kalabalık nedeniyle izdiham yaşandı. Namaz öncesi saf tutma sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Kuran hocası Kemal Hut Hocaefendi ile Eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu da kalabalığın ortasında kaldı. Hut, kısa süreli baygınlık geçirdi. Hut\'a bir cemaat üyesi şemsiye yardımıyla serinlemesini sağladı. Kalabalık katılımın olduğu cenaze töreni sırasında kısa süreli tartışmalar yaşandı.

Abdülmetin Balkanlıoğlu\'nun cenazesi ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı\'nda defnedildi.



Görüntü Dökümü:

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-Cami ve cemaatten görüntü

-Dualar okunması

-Ahmet Davutoğlu, Numan Kurtulmuş ve diğer protokol

-Cenaze namazının kılınması

-Cenazenin kaldırılması

-Genel ve detaylar



