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Yaşam

Balkanlar'dan kar geliyor

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın akşam saatlerinden itibaren iç ve doğu kesimlerde...

08 Ocak 2012 02:00

T24 - Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın akşam saatlerinden itibaren iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüşmesi bekleniyor.

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yurdun güney ve batı kesimleri halen Orta Akdeniz'den gelen yağışlı sistemin etkisi altında bulunuyor.

Yapılan değerlendirmeye göre bu yağışlara ilave olarak, akşam saatlerinden itibaren Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havayla birlikte, yağışların iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüşmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının yarından itibaren kuzey, iç ve batı bölgelerde hissedilir derecede (4 ila 6 derece) azalacağı tahmin ediliyor.

Yarın Trakya dışında tüm yurtta yağış beklenirken, yağışların Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ ve Adıyaman'da kuvvetli olmak üzere kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun güney ve doğusunda yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Rüzgarın Doğu Akdeniz kıyıları ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Trakya ile iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Yağış, salı günü de sürecek

Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Muğla, Giresun, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinin 10 Ocak Salı günü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Antalya'nın doğu ilçelerinde aşırı, Antalya merkez, Ankara'nıngüney ve doğu ilçeleri, Mersin, Adana, Isparta, Konya, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum, Yozgat, Amasya, Sinop ve Samsun çevrelerinde kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Giresun çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Rüzgarın Marmara ve Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Batı Akdeniz kıyıları ile İç Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Trakya ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.


Yağışlı hava Cuma günü yurdu terk edecek

Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Şırnak, Bingöl, Muş ve Giresun çevrelerinin Çarşamba günü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Sakarya, Düzce, Zonguldak, Karabük, Çorum, Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar, Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Giresun çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege'de kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Soğuk ve yağışlı havanın Perşembe günü kuzey, iç ve doğu bölgelerde, Cuma günü doğu kesimlerde etkili olduktan sonra yurdu terk edeceği tahmin ediliyor.
Hafta başından itibaren etkili olacak kar yağışının, Salı günü güney ve batı bölgelerde etkili olacak kuvvetli yağışın, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri hava sıcaklığının hissedilir derece azalmasıyla iç ve batı bölgelerde etkili olacak kuvvetli buzlanma ve don olayının oluşturabileceği ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, gribal enfeksiyon riski gibi durumlara karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olması istendi.


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