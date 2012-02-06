-Balkanlar'daki kar Türkiye'yi etkisi altına alacak SARAYBOSNA (A.A) - 06.02.2012 - Bosna-Hersek ve Sırbistan'da görülen ve ''afet'' ilan ettiren son yılların en etkili kar yağışının önümüzdeki günlerde Türkiye'yi de etkisi altına alacağı bildirildi. Bosna-Hersek'in en önemli meteoroloji uzmanlarından Jelyko Maystoroviç, AA'ya yaptığı açıklamada, Balkanlar'ı etkisi altına alan kar yağışıyla birlikte son yılların rekorunun kırıldığını belirtti. Kar kalınlığının dün gece itibariyle Saraybosna kent merkezinde 107, Mostar'da ise 87 santimetre olarak ölçüldüğünü belirten Maystoroviç, ''Son 120 senede bu kadar yağış tespit edilmemiştir'' dedi. Maystoroviç, bu yağışların etkisinin önümüzdeki birkaç gün içinde bölgede azalacağını belirterek, ''Balkanlar'ı etkisi altına alan bu soğuk ve yağışlı hava, önümüzdeki günlerde Türkiye ve Yunanistan'a doğru ilerleyecek. Bu bölgelerde de önümüzdeki günlerde yoğun kar yağışının olmasını tahmin ediyoruz'' ifadelerini kullandı. Balkanlar'da geçen hafta başlayan ve aralıksız olarak devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle Bosna-Hersek ve Sırbistan ''doğal afet'' ilan etti. Bölge genelinde çok sayıda kara ve hava yolu ulaşıma kapandı. Birçok yerleşim biriminin ise dünya ile irtibatı kesildi.