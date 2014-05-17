Balkanlar’da son 120 yılın en büyük sel felaketi

Balkanlar, birkaç gündür devam eden yağışların Sava ve Tuna başta olmak üzere nehirleri taşırmasıyla meydana gelen, dört kişinin ölümüne, 200’den fazla heyelana neden olan sel felaketiyle boğuşuyor. Bölgede binlerce kişi tahliye edilirken en az dört kişinin öldüğü bildirildi.

AA’nın haberine göre Bosna-Hersek’te yüzlerce ev, yollar su altında kaldı, bir kişi öldü, binlerce kişi tahliye edildi. 65 bin ev elektriksiz kaldı. Saraybosna’daki Milyatska nehrinin yüksekliği son 10 yılın en üst seviyesine çıkarak 2.5 metreye yaklaştı.

Halk çatılarda yardım bekliyor

Ülkenin Kuzeydoğusundaki Srebrenik kentinde beş köprü yıkılırken, iki camiyi su bastı, şehrin karayolları trafiğe kapatıldı. Askeri helikopterler, çatılara çıkarak yardım çığlıkları atan kişileri kurtarmaya çalışıyor. Fakat güçlü rüzgâr ve yağışlar nedeniyle çalışmalar zorlukla devam ediyor. Bosna’da halk kurtarılmak için çatılarda yardım bekliyor.