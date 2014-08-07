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Dünya
Deutsche Welle

Balkanlar'da sel felaketi

Sırbistan, Hırvatistan ve Bosna Hersek'te şiddetli yağışta bir kişi yaşamını yitirdi.

07 Ağustos 2014 19:05


Sırbistan'ın batısındaki Banya Koviljaça şehrinde, evinin bodrum katında sel sularına yakalanan 65 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti. Sırbistan merkezli Beta haber ajansı, çok sayıda ev ve iş yeri ile bir hastanenin sel sularından hasar gördüğünü bildirdi.

Aşırı yağış ve sel Bosna Hersek'te de etkili oluyor. Ülkede acil durum ilan edilirken Banya Luka'da bir kişinin kayıp olduğu belirtildi. Tuzla yakınlarındaki Graçanitsa'da 200'den fazla ev tahliye edildi.

Sırbistan, Bosna Hersek ve Hırvatistan'ı mayıs ayında vuran sel felaketinden yaklaşık 2 milyon kişi etkilenmişti. 77 kişinin ölümüne yol açan afette binlerce kişi evini kaybetmişti.

Afetzedelerin protestosu

Öte yandan mayıs ayında sel felaketi yaşayan Obrenovaç şehrinin sakinleri, devletin hâlâ kendilerine yardım eli uzatmamasını Belgrad'da düzenledikleri bir gösteriyle protesto etti. Obrenovaçlılar geçen hafta da protesto için önemli bir köprüyü ulaşıma kapatarak trafik kaosu yaşanmasına neden olmuştu.

Yardım çalışmalarının koordinatörü Marko Blagoyeviç, sel felaketinde zarar gören 100 yerleşim yerinden 87'sinin bürokratik zorluklardan ötürü gerekli başvuru evrakını teslim edemediğini açıkladı.

Sırp "Danas" gazetesi, Sırbistan'daki yeniden imar çalışmalarında kullanılmak üzere yurtdışından 106 milyon euro gönderildiğini, 900 milyon euroluk bir meblağın da ucuz kredi şeklinde afetzedelere dağıtılacağını yazdı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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