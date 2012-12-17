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Yaşam

Balkanlar üzerinden kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sıcaklıkların yarın en yüksek 8-10 derece arasında olacağı tahmin ediliyor

17 Aralık 2012 17:57

Güney Marmara ve Trakya'da perşembe gününden itibaren kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sıcaklıkların yarın en yüksek 8-10 derece arasında olacağı tahmin ediliyor.

Çarşamba gününden itibaren Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle Edirne ve Kırklareli'de karla karışık yağmur bekleniyor, perşembe günü ise Trakya'da kar yağışı öngörülüyor.

Soğuk havanın gece sıcaklıklarını etkilemesi, perşembe günü sıcaklıkların sıfır derecenin altına düşmesi bekleniyor.

Akdeniz üzerinden gelen yağışlı ve ılık havanın etkisi altında bulunan Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da bugün ile salı ve çarşamba en yüksek hava sıcaklığı, 12-14 arasında tahmin ediliyor.

Bölge, perşembe gününden itibaren de Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. Özellikle yüksek kesimlerde olmak üzere kar yağışının görüleceği Bursa, Balıkesir ve Çanakkale'de hava sıcaklıkları perşembe ve cuma günü 2, Yalova'da ise 4 dereceye kadar düşecek.

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