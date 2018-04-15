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Spor

Balkan Yürüyüş Şampiyonası'na Türkiye damga vurdu

ZRENJANİN,(DHA) Sırbistan'da yapılan 18'inci Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nda Türkiye, takım şampiyonluğunu büyük bir puan farkıyla kazanırken, toplamda da dokuz madalya elde etti

15 Nisan 2018 14:33

ZRENJANİN,(DHA)

Sırbistan\'da yapılan 18\'inci Balkan Yürüyüş Şampiyonası\'nda Türkiye, takım şampiyonluğunu büyük bir puan farkıyla kazanırken, toplamda da dokuz madalya elde etti.
Türkiye, Sırbistan\'ın Zrenjanin kentindeki organizasyonda tarihinde en fazla madalya aldığı Balkan Yürüyüş Şampiyonası\'nı geçirirken, takım halinde de kürsünün zirvesine çıktı. Türk yürüyüşçüler, şampiyonada üç altın, dört gümüş, iki de bronz madalya ile toplamda dokuz kez kürsü gördüler.
Dokuz ülkenin katıldığı şampiyonada U18, U20 ve büyüklerde ikişer yürüyüşçünün performans toplamıyla oluşan takım kupasını 11.365 puanla kazanırken, ikinci sıradaki Romanya 8130, üçüncü Bulgaristan ise 6676 puan topladı. Türkiye, böylece 2016\'dan sonra bir kez daha takım şampiyonluğunu elde etti.
Şampiyonadaki yarışmalarda üç Türk yürüyüşçü Balkan şampiyonu oldu. 10 kilometre U18 erkeklerde Özgür Topsakal, 10 kilometre U20 kadınlarda Ayşe Tekdal, 5 kilometre U18 kızlarda ise Evin Demir şampiyonluk ipini göğüsleyen isimler oldular. Büyük kadınlarda Semiha Özdemir, 20 kilometrelik mücadeleyi 1:42:02\'lik derecesiyle ikinci tamamlarken, büyük erkeklerde ise Serkan Doğan, 1:27:05 ile bronz madalya kazandı.
Balkan Yürüyüş Şampiyonası\'nda ayrıca 10 kilometre U20 kadınlarda Kader Dost, U18 erkeklerde ise Umut Temel, U20 erkeklerde Abdülselam İmuk ikinci, 5 kilometre U18 kızlarda da Bedriye Tekin üçüncü sırayı elde etti.

Şampiyonada Ay-yıldızlı atletlerin aldığı dereceler şöyle:
BÜYÜK ERKEKLER
3. Serkan Doğan - 1:27:05
5. Şahin Şenoduncu - 1:29:58
OC - Mustafa Özbek - DNF

BÜYÜK KADINLAR
2. Semiha Özdemir - 1:42:02
9. Elif Koç - 2:01:12

U20 ERKEKLER
2. Abdulselam İmuk - 44:59
4. Azat Ertaş - 46:19
OC - Abdülaziz Danış - 51:10

U20 KADINLAR
1. Ayşe Tekdal - 48:59
2. Kader Dost - 51:16

U18 ERKEKLER
1. Özgür Topsakal - 46:03
2. Umut Temel - 47:03
OC - Mustafa Tekdal 49:41

U18 KIZLAR
1. Evin Demir - 24:27
3. Bedriye Tekin - 25:34
OC - Ayşe Kılıç - 25:42

(FOTOĞRAFLI)
 

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