Balkan şampiyonu Yasemin Zengin'e destek

Mesut MADAN / BURDUR, (DHA) - 2016 yılı Balkan Dağ Koşusu Şampiyonu Yasemin Zengin, Nisan ayında yapılacak milli takım seçmelerine yoğun bir şekilde hazırlandığını belirtti.

Bulgaristan’ın Nova Zagora kentinde 2016 yılında düzenlenen 8. Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Yasemin Zengin\'e Yörük Sanayici ve İşadamları Derneği (YÖRSİAD) tarafından malzeme desteği verildi. Yasemin Zengin\'i oturduğu Çine köyünde ziyaret eden YÖRSİAD Başkan Yardımcısı Aykut Ege ile Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ulusoy, spor malzemesi hediye etti. Yasemin Zengin, bu yıl ilk defa katıldığı ve dernek adına yarıştığı 4 Mart\'taki Runatolia 10 kilometre parkur yarışmasında beşinci oldu.

\"TEŞEKKÜR ETMEK İSTEDİK\"

Yasemin Zengin\'in bu yılki Runatolia koşusunda kendilerini gururlandırdığını ifade eden Aykut Ege, \"Yasemin koşuda beşinci oldu. Hem sosyal sorumluluk projesine dikkati çekmek adına, hem de yaptığımız işbirliği adına keyifliyiz. Biz de buraya gelerek Yasemin\'e teşekkür etmek istedik. İnşallah farklı projelerde birlikte olacağız ve başarılarını birlikte kutlayacağız. Yasemin\'e, hocasına ve ailesine bizleri de bu ailenin bir parçası yaptıkları için teşekkür ediyoruz\" dedi.

YASEMİN ZENGİN: \"ÇALIŞMALARIM YOĞUN ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR\"

Yasemin Zengin, yapılan destekten dolayı teşekkür ederken, \"7 Nisan\'da Trabzon\'da yapılacak milli takım seçmelerine hazırlanıyorum. Çalışmalarım yoğun şekilde devam ediyor. İnşallah Trabzon\'da ilk üçe girerek milli takıma girmeye hak kazanacağım\" diye konuştu.

ANTRENÖR ASIM YÜZ: \"BU YIL 3 BÜYÜK ŞAMPİYONA VAR\"

Yasemin Zengin\'in antrenörü Asım Yüz ise \"Büyük Kadınlar Balkan Dağ Şampiyonası Milli Takım seçmelerini kazanarak büyük kadınlarda da şampiyon olup bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Bu yıl 3 büyük şampiyona var. İnşallah sporcumun üçünde de yer alması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bize destek sağlayan herkese teşekkür ediyorum\" şeklinde konuştu.

MİLLİ TAKIM SEÇMELERİNE HAZIRLANIYOR

Bulgaristan\'da 2016 yılında yapılan Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası\'nda birinci olan Yasemin Zengin, bu yıl yapılacak Büyük Kadınlar Dağ Krosu Şampiyonası\'nda milli takımda yer alabilmek için Trabzon\'da 7 Nisan\'da yapılacak milli takım seçmelerine köyünde yaptığı antrenmanla hazırlanıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Hediye verilmesi

- Aykut Ege\'nin açıklamaları

- Yasemin Zengin\'in açıklamaları

- Asım Yüz\'ün açıklamaları

- Antrenmandan detay

(FOTOĞRAFLI)