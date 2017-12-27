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Spor

Balkan şampiyonu Yasemin Zengin, köyünde yeni sporcular yetiştiriyor

Mesut MADAN/BURDUR,(DHA) Türkiye Atletizm Federasyonu Milli Takımlar Koordinatörü eski milli atlet Halil Akkaş, dağ koşusu Balkan Şampiyonu Yasemin Zengin'in kendi köyünde yetiştirdiği çocukları ziyaret etti

27 Aralık 2017 13:04

Mesut MADAN/BURDUR,(DHA)

Türkiye Atletizm Federasyonu Milli Takımlar Koordinatörü eski milli atlet Halil Akkaş, dağ koşusu Balkan Şampiyonu Yasemin Zengin\'in kendi köyünde yetiştirdiği çocukları ziyaret etti.
Bulgaristan\'ın Nova Zagora kentinde 8 Haziran 2016\'da düzenlenen 8\'inci Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası\'nda 4 bin 100 metre genç kadınlar kategorisinde altın madalyanın sahibi olan Yasemin Zengin, Burdur\'un Çine Köyü\'nde, antrenörü Asım Yüz ile birlikte geçen mart ayında Atletizm Projesi başlattı. Yasemin Zengin, köyünde kendisini örnek alan çocukları antrenörüyle birlikte yetiştiriyor.
Atletizm Federasyonu Milli Takımlar Koordinatörü eski milli atlet Halil Akkaş, Burdur Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Faruk Şiran ile birlikte köyü ziyaret ederek, minik sporcularla sohbet etti.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Faruk Şiran, minik sporcuların kendilerine örnek alacakları Yasemin Zengin gibi başarılı bir sporcu olduğunu belirterek, \"Bu işler kesinlikle örnekle olur. Burada da çocuklarımız Yasemin Zengin\'i örnek alacaklar ve ileride ulusal ve uluslararası arenada ülkemizi temsil edeceklerine inanıyorum. Özveriyle çalışıyorlar, biz de kendilerine destek veriyoruz\" 
açıklamasını yaptı.
Halil Akkaş da, \"Yasemin kardeşimizin başlattığı projede inşallah yeni şampiyonlar yetişir. Onlara destek olmak amacıyla buradayız\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Halil Akkaş\'ın gelişi
- Sporcularla sohbeti
- Ömer Faruk Şiran\'la röp.
- Halil Akkaş\'la röp.
- Detay

(FOTOĞRAFLI)

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