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Kültür-Sanat

Balkan Naci İslimyeli, 45. sanat yılını 'Hatırla' sergisiyle kutluyor

Sergi 20 Eylül 2017 Çarşamba günü açılacak

19 Eylül 2017 13:43

Modern sanatın öncü isimlerinden Balkan Naci İslimyeli, 45. sanat yılını MSGSÜ Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nin Beş Kubbe ve Tek Kubbe salonlarında aynı anda açılan “Hatırla” sergisiyle kutluyor.

İslimyeli, her şeyin hızla tüketildiği günümüzde, yaşananları unutmamak ve hafızada canlı tutmak için sergisine “Hatırla” adını veriyor. Sergide, sanatçının son 30 yılından seçkilerle birlikte son 15 yıldır ürettiği ancak hiç sergilenmemiş eserleri yer alıyor. Sergide aynı zamanda Balkan Naci İslimyeli’nin tuval, fotoğraf, video, enstalasyon, tasarım ve heykel alanında ürettiği yapıtlar da yer alıyor.

“Hatırla” sergisinin, sanatçının 70. yaş gününde kutlandığı, 20 Eylül 2017 Çarşamba günü saat 16.00’da gerçekleşecek.

Balkan Naci İsimyeli kimdir?

20.09.1947     Adapazarı’nda doğdu.

1967         Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu resim bölümüne girdi.

1972        Aynı kurumdan birincilikle mezun oldu.

1973         Kuruma asistan olarak kabul edildi.

1975         Avusturya Hükümeti bursu ile Salzburg’da litografi çalışmaları yaptı.

1977         “Görsel Sanatlarda Anlatım Öğesi Olarak Kurgu” konulu tezini verdi.

1980-1982     İtalyan Hükümeti’nin bursu ile Floransa Güzel Sanatlar Akademisi resim bölümünde çalışmalar yaptı.

1983         Sanatta yeterlilik diploması aldı.

1986         Resim bölümü doçenti oldu.

1989         New York’ta çağdaş sanat üzerine çalışmalar yaptı.

1990         N. Y. U. Hagop Kevorkian Yakındoğu Merkezi’nin davetiyle bu üniversitede çalışmalar yaptı.

1991         Fulbright bursunu kazanarak N.Y.U. Güzel Sanatlar Fakültesi’nde çalışmalarını sürdürdü.

1995         A. B. D. Hartford Trinity Koleji’nin davetiyle bu üniversitede konuk sanatçı olarak çalıştı.

1996         Profesörlüğe yükseldi.

1996-2003     Çeşitli ülkelerden aldığı davetlerle kısa dönemli çalışmalar gerçekleştirdi. “Suç”, “Söz”, “Suret”, “Dejavu”, “Matah” ve “Balkan Naci İslimyeli” adlı altı sanat kitabı hazırladı. Dost, Oluşum, Yazı, Gösteri, Argos, Kitaplık gibi dergilerde şiir ve öyküleri yayınlandı. Sinemada sanat yönetmeni olarak çalıştı. Çeşitli televizyon kültür dizilerinde danışman olarak çalıştı.

 

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