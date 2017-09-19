Balkan Naci İslimyeli, 45. sanat yılını 'Hatırla' sergisiyle kutluyor

Modern sanatın öncü isimlerinden Balkan Naci İslimyeli, 45. sanat yılını MSGSÜ Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nin Beş Kubbe ve Tek Kubbe salonlarında aynı anda açılan “Hatırla” sergisiyle kutluyor.

İslimyeli, her şeyin hızla tüketildiği günümüzde, yaşananları unutmamak ve hafızada canlı tutmak için sergisine “Hatırla” adını veriyor. Sergide, sanatçının son 30 yılından seçkilerle birlikte son 15 yıldır ürettiği ancak hiç sergilenmemiş eserleri yer alıyor. Sergide aynı zamanda Balkan Naci İslimyeli’nin tuval, fotoğraf, video, enstalasyon, tasarım ve heykel alanında ürettiği yapıtlar da yer alıyor.

“Hatırla” sergisinin, sanatçının 70. yaş gününde kutlandığı, 20 Eylül 2017 Çarşamba günü saat 16.00’da gerçekleşecek.

Balkan Naci İsimyeli kimdir?

20.09.1947 Adapazarı’nda doğdu.

1967 Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu resim bölümüne girdi.

1972 Aynı kurumdan birincilikle mezun oldu.

1973 Kuruma asistan olarak kabul edildi.

1975 Avusturya Hükümeti bursu ile Salzburg’da litografi çalışmaları yaptı.

1977 “Görsel Sanatlarda Anlatım Öğesi Olarak Kurgu” konulu tezini verdi.

1980-1982 İtalyan Hükümeti’nin bursu ile Floransa Güzel Sanatlar Akademisi resim bölümünde çalışmalar yaptı.

1983 Sanatta yeterlilik diploması aldı.

1986 Resim bölümü doçenti oldu.

1989 New York’ta çağdaş sanat üzerine çalışmalar yaptı.

1990 N. Y. U. Hagop Kevorkian Yakındoğu Merkezi’nin davetiyle bu üniversitede çalışmalar yaptı.

1991 Fulbright bursunu kazanarak N.Y.U. Güzel Sanatlar Fakültesi’nde çalışmalarını sürdürdü.

1995 A. B. D. Hartford Trinity Koleji’nin davetiyle bu üniversitede konuk sanatçı olarak çalıştı.

1996 Profesörlüğe yükseldi.

1996-2003 Çeşitli ülkelerden aldığı davetlerle kısa dönemli çalışmalar gerçekleştirdi. “Suç”, “Söz”, “Suret”, “Dejavu”, “Matah” ve “Balkan Naci İslimyeli” adlı altı sanat kitabı hazırladı. Dost, Oluşum, Yazı, Gösteri, Argos, Kitaplık gibi dergilerde şiir ve öyküleri yayınlandı. Sinemada sanat yönetmeni olarak çalıştı. Çeşitli televizyon kültür dizilerinde danışman olarak çalıştı.