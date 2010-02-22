Balkan medyası Istanbul’da buluşuyor

T24 - 7 Balkan ülkesinden gelen 55 gazeteci, Salı günü Istanbul’da “Güneydoğu Avrupa Medyası ve Özdenetim” başlıklı bir konferansta, Türk meslektaşları ve uzmanlarla bir araya gelecek.





Avrupa’nın Güneydoğu kesiminde basının etik sorunları, şeffaflık ve “hesap verebilirlik” konusundaki köklü girişimler geçen yıl UNESCO’nun girişimleri ve AB’nin mali desteğiyle, ulusal yuvarlak masa toplantıları şeklinde başlamıştı. Balkan ülkelerinde bağımsız medya, kaliteli gazetecilik, basında güven ve hesap verme gibi konular önemli sorunlar olarak yerini koruyor. Bu açıdan özellikle Sırbistan ve Bosna-Hersek dikkat çekiyor. Konferans, bu ülkelerde ombudsman ve bağımsız basın konseyleri kurulması için yerel ağların güçlendirilmesi ve uluslar arası tecrübe paylaşımı amacı taşıyor.



Yarın İstanbul Armada Otel’de yapılacak toplantı, ev sahibi olarak Sabah Okur Temsilcisi Yavuz Baydar’ın konuşmasıyla başlayacak. Daha sonra Bosna Hersek, Arnavutluk, Macaristan’dan gazeteciler sorunlarını masaya yatıracaklar. Öğleden sonraki bölümde ise Danimarka, Hollanda, Türkiye, Güney Afrika ve Estonya’dan ombudsmanlar bilgi ve tecrübelerini tartışmaya açacaklar.



Konferansa Türkiye'den Hilmi Bengi, Fehmi Koru, Derya Sazak, Ferhat Boratav, Mehveş Evin, Banu Güven, Mehmet Kamış, Aydın Engin, Doğan Akın, Gülay Erdemli, Fikret İlkiz, Metin Yıkar, Murat Çelikkan, Ali Değirmenci, Gürkan Zengin, Haluk Şahin, Mehmet Kamış, Yonca Poyraz Doğan, Barçın Yinanç, Orhan Erinç ve İsmail Küçükkaya katılıyor.







