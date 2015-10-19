Balkan güzergahı tıkandı



“Cehennemin dış avlusu”… Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin sözcüsü Melita Sunyiç, Berkasovo sınır kapısındaki durumu ile böyle tanımlıyordu. Hırvatistan Sırbistan ile arasındaki sınır kapısını kapattığı için 2 ila 3 bin sığınmacı soğukta ve sağanak yağmur altında bekledi tüm gün boyunca. Ancak Hırvat yetkililer akşam saatlerinde sınırı tekrar açarak, Sırp tarafında bekleyen sığınmacıların ülkeye geçmelerine izin verdiler. Hırvatistan’ın Slovenya sınırında da binden fazla sığınmacının Batı Avrupa’ya doğru yollarına devam etmek üzere bekleyişte olduğu bildiriliyor. Balkanlar'daki birçok sınır kapısında benzeri tablolar yaşanıyor. Macaristan’ın AB üyesi komşusu Hırvatistan ile arasındaki sınırı kapamasının ardından Balkan güzergahını takip ederek Batı Avrupa’ya ulaşmaya çalışan sığınmacıların durumu daha da zorlaştı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, sadece Pazar günü Yunanistan ve Makedonya'dan Sırbistan’a giriş yapan sığınmacıların sayısının 10 bine yaklaştığını açıkladı. Bazı ülkelerin geçici olarak sınırlarını kapamasının bir nevi “yamalı halı” ve “şişe ağzı etkisi” yaptığını belirten Yüksek Komiserlik sözcüsü Sunyiç, “Avrupa çapında düzenli bir çözüm bulunması gerek” şeklinde konuştu. Ancak şu anki tablo, böyle bir çözümden çok uzak görünüyor.

Slovenya'dan Avusturya'ya suçlama

Bu gelişmeler sırasında Slovenya da sığınmacı krizinde sorunların yoğunlaştığı ülkeler arasına katıldı. Slovenya yönetimi Avusturya’yı çok az sayıda sığınmacı kabul etmekle suçluyor. Avusturya ise bu suçlamaları reddediyor. Hırvatistan da günde sayıları 5100 dolayında olan sığınmacıların sadece bir bölümüne geçiş izni veren Slovenya’yı eleştiriyor. Hırvatistan İçişleri Bakanı Ranko Ostojiç ayrıca “Asıl ana suçluya, Yunanistan’a işaret etmeliyiz” diyerek, Balkanlar’ın güneyine eleştiri oklarını yöneltiyor. Hırvat medyası ise “Sığınmacıları nereye sığdıracağız?!” şeklinde sorularla dolu. Ülkede 1900 sığınmacıyı Slovenya sınırına taşıyan bir trenin yarı yolda durdurulduğu, Sırbistan-Hırvatistan ve Hırvatistan-Slovenya sınır kapılarında da onlarca otobüsün bekletildiği haber veriliyor.

Kaos endişesi

Ağustos ve eylül aylarında 200 binden fazla sığınmacının neredeyse devlet desteğiyle Balkan güzergahı üzerinden Batı Avrupa’ya geçmesi sağlanırken, şimdi geçen ilkbahardakine benzer bir kaos oluşmakta. Sınıra kadar taşınan insanlar, burada yalnız bırakılıyor ve kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalıyor. Karşılarında ise, sınırın öteki tarafındaki ülkeye ayak basmalarını engellemeyi hedefleyen polisler bulunuyor. Sığınmacılar yasadışı olsa da, sınırı geçmeye çalışırken, sert kış mevsimi de eli kulağında giderek yaklaşıyor.