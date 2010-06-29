Balkan Ekspresi yola çıktı

TRT ve TCDD işbirliği ile hazırlanan "Balkan Ekspresi" özel treni yola çıktı.

Tren, Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Macaristan, Hırvatistan, Bosna Hersek, Kosova, Makedonya ve Yunanistan'ı ziyaret edecek.Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım "Balkan Ekspresi" için düzenlenen törene katıldı. Tören TCDD çalışanlarından oluşan "Demirordu" korosunun konseri ile başladı. TRT ve TCDD işbirliği ile hazırlanan "Balkan Ekspresi" özel treni Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Macaristan, Hırvatistan, Bosna Hersek, Kosova, Makedonya ve Yunanistan'a uğrayacak. TRT, özel tren ile bu ülkelerin başkent ve önemli kentlerinde günlük hayattan sahneleri oradan canlı yayınlar yaparak yayınlayacak. Kapıkule'den 2 Temmuz Cuma günü hareketle yurtdışı programına başlayacak olan özel tren, 19 Ağustos'ta Uzunköprü'den yurda girişle seferini sonlandıracak.

Arınç'tan 'koro kıyafetine' eleştiri



Törende konuşan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Arınç, demirordu korosunu överek, "Beylere şapka güzel gitmiş ama hanımefendiler için daha uygun bir aksesuar düşünelim. Genel müdür Karaman iyi bir modacıyla görüşün. Bu hanımefendiler çok güzel bir kıyafete layık. Çünkü ben koronun çok önemli olduğunu biliyorum. Ben Meclis Başkanlığı zamanında Meclis çalışanlarından bir koro kurmuştum" dedi.



'Buharlı trenlerin de hatırını sayacağız'

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Balkan Treni'nin yolunun açık olması dileği ile konuşmasına başlayarak, "Sanatı, düşünceyi, dolaşımdaki Türk kültürünü dikkate almayan hiçbir yatırım kökleşmez, bir bacağı eksik kalır. Onun için bir yandan Hızlı treni getireceğiz, Türkiye'yi çekirdek hızlı tren ağlarıyla öreceğiz, bir yandan modern hızlı tren garları tasarlayıp inşa edeceğiz, bir yandan da mevcut kültür mirasımıza yaşatarak sahip çıkacağız" dedi.

Bir yandan demiryolu endüstrisini geliştireceklerini, hızlı trenin rayını, makasını, traversini, hatta aracını Türkiye'de üretileceğini, bir yandan da buharlı trenlerin hatırını sayacaklarını dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti: "Bir yandan 100 yıldır el değmeyen yolları yenileyeceğiz, bir yandan da 154 yıllık bu uzun ve zengin hikayenin belgeselini yapacağız, filmini yapacağız, bu hafızanın arşivini oluşturup gelecek kuşaklara aktaracağız."



'Bu tren Türkiye'nin demiryolu hafızası üzerindeki külleri kaldıracak'

TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman, "Bugün sefere verdiğimiz Balkan Ekspresi sadece 2 Temmuz'da Kapıkule'den çıkan, Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Macaristan, Hırvatistan, Bosna Hersek, Kosova, Makedonya ve Yunanistan'ı dolaştıktan sonra 19 Ağustos'ta Uzunköprü'den yurda giren bir tren olmayacak. Bu tren aynı zamanda Türkiye'nin 154 yıllık demiryolu hafızası üzerindeki küllerin kaldırılmasına da hizmet edecek" diye konuştu



