Balkan Cup Şampiyonu İnegöl Belediyespor

Yavuz YILMAZ / İNEGÖL,(BURSA),(DHA) -

SALON: İnegöl

HAKEMLER: Ali Bağde (xx), Sadettin Deneri (xx)

İNEGÖL BELEDİYESPOR: Cansın Hacıbekiroğlu(xxx), Klapwijk Niels(xxx), Antanovich Sierhei(xxx), İbrahim Ersin Başaran(xxx), Gökhan Çatal(xxx), Hüsaj Gazmend(xxx), (Caner Dengin(xxx), Berkay Bayraktar(xxx), Mehmet Almaz(xxx), Tunç Ayhan(xxx), Cansın Çınar(xxx), Mustafa Kırıcı(xxx), Anıl Tokat (xxx)

CSM. BÜKREŞ: Bumitru Clhubiu(xxx), Barreto Pena(xxx), Vologa Robert(xxx), Bontea Gabriel(xxx), Burtsev Sergei(xxx), Albea Veniamin(xxx) (Romanescu Tubor(xxx), Bumitrche Mihai(xxx), Thaller Mixamilian(xxx), Milotin Ghorghe(xxx)

SETLER: 25-14, 21-25,25-12, 25-23

SÜRE: 106 dakika (22,31, 24, 29)

BALKAN Cup Erkekler Voleybol Turnuvası\'nın şampiyonu İnegöl Belediyespor oldu. Romanya temsilcisi CSM. Bükreş\'i 3-1\'lik skorla yenerek kupaya uzanan İnegöl Belediyespor, Challenge Cup Turnuvası\'na katılmaya hak kazandı.

İnegöl Belediyespor’un ev sahipliğinde Bursa\'nın İnegöl ilçesinde iki gün boyunca süren Balkan Cup Voleybol Turnuvası\'nın şampiyonu İnegöl Belediyespor olurken, ikinci Romanya temsilcisi CSM. Bükreş, üçüncü Bosna Hersek temsilcisi Radnik Bijeljina, sonuncu ise Sırbistan ekibi Jedinstvo oldu.

Maçın ardından yapılan serenomide, kupayı alan İnegöl Belediyesporlu oyuncular büyük sevinç yaşadı. Törende konuşan İnegöl Belediyespor Başkanı Alinur Aktaş, “8 yıl önce kurulmuş olan bir takımımız. Önce birinci lige çıktık. Ardından Balkan Cup şampiyonu olduk. Keyifli bir voleybol şöleni olduk. Balkan şampiyonu olduk. Kasım ayından Challenge Cup’ta mücadele vereceğiz. Avrupa maceramız başlıyor. Bu şehirde bir voleybol gerçeği var. İlmek ilmek dokunarak bu günlere geldi bu takım. İnegöl ekonomide, sanayide önemli bir yere sahipken sporda da artık önemli bir yere ve öneme sahip olduğunu düşünüyorum” dedi.

İNEGÖL BELEDİYESPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ ZOROĞLU: \"ÇOK MUTLUYUZ\"

İnegöl Belediyespor Teknik Direktörü Levent Zoroğlu ise, “8 yıl önce kurulmuş çok genç bir takımız. Avrupa hayalinin içinde olduğumuz için bu hayali gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Şu ana kadar emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyuz. İnşallah Avrupa’da da İnegöl’ü temsil etmeye çalışacağız. İnegöl markalarıyla ön planda. Spor anlamında da artık ön plana çıktık\" ifadelerini kullandı.

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