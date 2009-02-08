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Sağlık

'Balkabağı çekirdeği' kalbinizin canı ciğeri

Kalp ve damar sağlığınız için besin listenize balkabağı tohumunu da ekleyin. Kendinizi iyi hissedeceksiniz.

08 Şubat 2009 02:00

Kalp ve damar sağlığınız için besin listenize balkabağı tohumunu da ekleyin. Kendinizi iyi hissedeceksiniz. Prof. Dr. Mehmet Öz, Sabah gazetesine yaptığı açıklamada balkabağının faydalarını anlatıyor.

Cadılar Bayramı'nda oyulan balkabağından geriye kalanları yemeyi kim düşünür? Bu sizin kendinizi harika hissetmenizi sağlar mı? Kavrulmuş kabak tohumlarının yani kabak çekirdeğinin kalbinize çok iyi geldiğini bilseniz; bu sorulara cevabınız mutlaka 'evet' olurdu...

Magnezyum deposu

* Balkabağı tohumları, sağlıklı yağlar içeren 'alpha-linolenic asit' (ALA) bakımından çok zengindir. ALA; modern diyetlerin hepsinde yeteri kadar olan Omega 3 yağ asitlerinden biridir. İltihaplanmayı azaltır, damarları güçlendirir ve trigliseriti düşürür. (Bu sonuçları taze veya kavrulmuş cevizlerle de elde edebilirsiniz.)

* Balkabağı, 'turuncu rengi' itibariyle 'beta karoten' bakımından çok zengindir. Yapılan araştırmalara göre bu özelliğiyle; kalp hastalıkları ve kansere sebep olan DNA zararını önler.

* Balkabağı tohumları ayrıca birçok kişinin yeteri kadar almadığı bir besleyici madde olan magnezyumu da bol miktarda içerir. Kaslarınız düzenli işleyişlerini yerine getirebilmek için magnezyuma ihtiyaç duyar.

* Yaklaşık 28.3 gramlık balkabağı tohumu tüketmek; günlük magnezyum ihtiyacınızın belli bir kısmını karşılar. Daha lezzetli sonuçlar alabilmek için tohumları zeytinyağı, sarımsak veya biberle karıştırarak pişirebilirsiniz.

* Baharatlarla karıştırdığınız tohumları yağlı pişirme kağıdının üzerine serpin ve yaklaşık 130 derecelik bir fırında yarım saat pişirin. Altın rengini alınca ve kıtır kıtır bir kıvama gelince fırından çıkartın.

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